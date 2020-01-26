Минздрав: В Украине нет больных коронавирусом

Трое украинских пациентов, у которых было подозрение на заражение новым коронавирусом, заболели обычным гриппом. Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба главы государства.

Также был подготовлен порядок реагирования для больниц, врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий. В Минздраве заверяют, что готовы бороться с вирусом, даже если он проникнет в Украину.

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"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы их использовать", - сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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