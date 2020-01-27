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Новости
Украина
26 января 20, 18:44
Проводятся внеплановые проверки противопожарной безопасности
проверка
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В частности в школах, детсадах, лицеях и общежитиях

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проводит внеплановые проверки состояния противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей, в частности школ, детсадов, лицеев и общежитий.

Проверки проводятся в каждой области, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Указано, что инспекторы основное внимание уделяют состоянию путей эвакуации, системам пожарной сигнализации и оповещению о пожаре. Также проверяют наличие и исправность первичных средств для тушения пожаров, комплектацию пожарных щитов и обеспечение зданий противопожарным водоснабжением.

Известно, что сейчас спасатели в Кировоградской области проверяют в городе Гайворон местный профессиональный аграрный лицей, а также школы в городе Светловодск.

В то же время в Луганской области, по состоянию на 24 января, специалисты ГСЧС проверили 259 объектов, на которых обнаружили 5067 нарушений. Из-за этого к административной ответственности привлекли 248 должностных лиц, подали в административный суд 45 исков и подготовили для представления 71 исковое заявление.

В свою очередь в Житомирской области, по состоянию на 24 января, проверили 770 объектов с массовым пребыванием людей из запланированных 1430.

Тем временем в Николаевской области, по словам спасателей, многочисленные нарушения зафиксировали в общежитиях.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину совместно с местными властями проверить пожарную безопасность во всех заведениях, учреждениях и организациях с массовым пребыванием людей. Сделал он это 5 декабря 2019 года — после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который тушили почти сутки.

Тогда в результате пожара погибли 16 человек, еще 30 человек пострадали.

В полиции сообщили, что предварительно причиной возгорания в колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

По данным ГСЧС, в одесском колледже не было пожарной сигнализации. Также полиция установила, что в учебном заведении не было огнетушителей и датчиков чувствительности к дыму и температуре.
Delo
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