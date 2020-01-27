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Новости
Украина
26 января 20, 23:19
Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью бойцов
В. Зеленский
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С начала 2020 года 11 военнослужащих ВСУ погибли в боях на Донбассе.

С начала 2020 года 11 военнослужащих ВСУ погибли в боях на Донбассе.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", - написал он.

Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации 26 января 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму.
censor.net.ua
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