Зеленский о Холокосте: Это трагический урок для человечества

Об этом Зеленский написал в Facebook и опубликовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Мы полны чувствами боли и тоски по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", - отметил президент.