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Новости
Украина
27 января 20, 11:36
Зеленский о Холокосте: Это трагический урок для человечества
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память миллионов жертв Холокоста и выразил соболезнования еврейскому народу.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память миллионов жертв Холокоста и выразил соболезнования еврейскому народу.

Об этом Зеленский написал в Facebook и опубликовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Мы полны чувствами боли и тоски по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", - отметил президент.


Напомним, День памяти жертв Холокоста в мире и Украине отмечают 27 января по решению Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.
censor.net.ua
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