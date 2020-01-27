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27 января 20, 16:36
В Киеве зарегистрировали случай коронавируса, но не из Китая
коронавирус
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В Минздраве оперативно отслеживают эпидемиологическую ситуацию и подготовили порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы и лабораторий.

В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты дали исследования государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

В комментариях представители лабораторного центра отметили, что это не китайский коронавирус, который постепенно охватывает различные страны мира и приводит к гибели людей.

"За эпидсезон 2019-2020 гг учреждениями здравоохранения, осуществляющих дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и тяжелыми ОРЗ (ТОРИ), доставлены в вирусологическую лабораторию ГУ "КМЛЦ МЗ Украины" 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) — 3, грипп А нетипичный — 1, грипп В — 3, аденовирус-2, бокавирус — 1, коронавирус — 1 и риновирусы — 1", — говорится в отчете лабораторного центра.

Напомним, по словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в министерстве постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы и лабораторий.

"Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления подозрительных случаев... Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне ежедневно", — отметила Скалецкая.

Кроме того, из-за наличия у болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами — для мониторинга и своевременного реагирования.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Число жертв этого типа пневмонии, по последним данным, достигло 56, а количество заразившихся превышает 2000 человек.
Delo
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