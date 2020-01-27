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Новости
Украина
27 января 20, 18:24
Rozetka рассказала, сколько продает подделок
Rozetka
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В интернет-магазине назвали объем продаваемых подделок

На крупнейшем в Украине маркетплейсе Rozetka иногда попадаются недобросовестные продавцы, которые реализуют через интернет-платформу подделки.

Об этом со ссылкой на данные компании сообщает UBR.ua.

"Доля продаж поддельных товаров на нашей платформе несущественна — менее 1% от всех заказов", — заверили в интернет-магазине.

При этом в компании объяснили, что из всех популярных украинских интернет-досок объявлений или маркетплейсов продавцу сложнее начать работать именно на Rozetka.

Для регистрации на других ресурсах продавцу достаточно контактного e-mail и/или номера телефона. Это может сделать любой желающий и полностью анонимно, отметили в интернет-магазине.

Другие платформы имеют низкий порог требований к качеству контента и документации.

"Итак, любой желающий может зарегистрироваться и начать продавать поддельные товары буквально за один час. Мошеннику даже не обязательно быть субъектом предпринимательской деятельности", — рассказали в Rozetka.

Также в компании подчеркнули, что процедура регистрации — закрытая, поэтому "любой желающий не может просто так начать продавать на маркетплейсе Rozetka".

В случае, когда продавцом товара выступает сама онлайн-площадка, то "вероятность приобретения подделки практически исключена". Все поставщики компании проходят тщательную проверку, уверяют в магазине.

Согласно данным компании, на ее платформе представлено более 10 тысяч сторонних продавцов и миллионы товаров от них.

Напомним, компания "Rozetka" попала в топ-3 самых дорогих украинских брендов в 2019 году.
Delo
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