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Новости
Украина
27 января 20, 20:42
В Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса
вакцына
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В Украине аферисты воспользовались появлением вируса в мире и уже придумали способ на этом заработать.
На фоне распостранившегося в Китае коронавируса в мире поднялась паника, которой пользуются мошенники, пишет в понедельник, 27 января, Сегодня. Так, на одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений 27 января появилась возможность купить некую "вакцину от коронавируса".  

 В описании "товара" говорится, что "разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела".  

 Предприимчивые аферисты даже припугнули потенциальных покупателей тем, что "жуткий вирус добрался до нас из Китая". 

 Владелец "чудо-вакцины" живет в Харькове, но готов продать ее любому желающему в любой точке Украины чуть дороже, чем на 100 долларов. Стоимость такой "пустышки" составляет 2,5 тыс. гривен.   

Как известно, официально Министерство здравоохранения не подтверждало у госпитализированных с симптомами ОРВИ на территории Украины наличие смертельной инфекции.  

 И хотя работа по разработке вакцины действительно ведется в нескольких странах, ни Минздрав, ни международное медицинское сообщество не подтвердило действенность ни одной из вакцин, которые были созданы на сегодняшний день.  

 Напомним, Корреспондент писал о количестве пораженных коронавирусом людей. Это последние свежие данные об инфицированных.
bigmir.net
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