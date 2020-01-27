В Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса

На фоне распостранившегося в Китае коронавируса в мире поднялась паника, которой пользуются мошенники, пишет в понедельник, 27 января, Сегодня. Так, на одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений 27 января появилась возможность купить некую "вакцину от коронавируса".





В описании "товара" говорится, что "разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела".





Предприимчивые аферисты даже припугнули потенциальных покупателей тем, что "жуткий вирус добрался до нас из Китая".





Владелец "чудо-вакцины" живет в Харькове, но готов продать ее любому желающему в любой точке Украины чуть дороже, чем на 100 долларов. Стоимость такой "пустышки" составляет 2,5 тыс. гривен.





Как известно, официально Министерство здравоохранения не подтверждало у госпитализированных с симптомами ОРВИ на территории Украины наличие смертельной инфекции.





И хотя работа по разработке вакцины действительно ведется в нескольких странах, ни Минздрав, ни международное медицинское сообщество не подтвердило действенность ни одной из вакцин, которые были созданы на сегодняшний день.





Напомним, Корреспондент писал о количестве пораженных коронавирусом людей. Это последние свежие данные об инфицированных.







