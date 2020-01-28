Холокост. 6 млн мертвых. Их убили не садисты и злодеи

Сегодня, 27 января, весь мир чтит память жертв Холокоста.

Я помню о «Шоа» (с иврита - действие, катастрофа. Употребляется евреями для обозначения действий немецких нацистов, осуществлявших цель планомерного уничтожения еврейского народа как этноса. - Ред.)не только в этот день.

Я не могу понять разумом, как могли чьи-то отцы, мужья, братья, обычные граждане Рейха делать то, что они делали. В голове не укладывается.

У меня нет иллюзий по поводу человеческой сущности. Я знаю цену словам и заповедям: нет ничего проще, чем нарушать их.

Но представить себе машину уничтожения, в которой винтиками были вменяемые люди, я могу с огромным трудом. Как можно после такого прийти домой и взять на руки ребенка? Как можно спать? Есть? Жить?

Но можно, оказывается...

И представить, и жить с этим.

Не забывайте.

6 млн мертвых. Два Киева. Шесть таких городов, как Днепр.

Их убили не садисты и злодеи - обычные немецкие граждане. И не только немецкие, кстати.

Это очень просто, как оказалось, стать нелюдями.

Народу Шиллера и Гете это удалось всего за несколько лет.

В каждом человеке спит зверь и ангел. Все зависит от того, кого ты будишь по утрам.

Помните.

Ян Валетов

писатель, бизнесмен, блогер











