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28 января 20, 11:23
Кодування телеканалів "Інтер Медіа Груп": що робити?
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Сигнал телеканалів "Інтер Медіа Груп" буде закодовано сьогодні вночі.

Сигнал телеканалів "Інтер Медіа Груп" буде закодовано сьогодні вночі. Кодування телеканалу - це закриття безплатного доступу до його трансляції на супутнику.

Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та OTT-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше.

А от якщо у вас супутникова тарілка, то потрібно придбати цифровий тюнер з маркуванням "УТБ" - він допоможе розпізнати і розкодувати новий "шифр" каналів.

Далі укласти договір з офіційним супутниковим провайдером на вибір: "Екстра ТВ" або "Віасат".
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