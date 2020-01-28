Елена Зеленская посетила заседание "Мистецького арсенала"

27 января, в Киеве, прошло первое совещание нового состава Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса “Мистецький арсенал“. Об этом сообщили в пресс-службе организации.





Сообщается, что члены совета ознакомились с предыдущими решениями Совета развития, процессом обновления стратегии, планам на 2020 год, финансовыми вызовами и другой проблематикой комплекса.

Присутствующие приняли участие в дискуссии относительно формы управления “Мистецьким арсеналом“, рекомендовали свое видение развития учреждения.

Председатель Совета развития, министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что намерен обсудить вопрос финансирования Арсенала с Министерством финансов. Министр также поднимет этот вопрос на ближайшем заседании правительства.







В результате заседания совет развития “Мистецького арсенала“ принял решение обратиться к правительству и к президенту с просьбой рассмотреть вопрос долговых обязательств “Мистецького арсенала“ в размере 120 млн гривен и способствовать его решению.







Также совет обратится в Министерство развития экономики с просьбой рассмотреть возможность возвращения финансирования комплекса в рамках инвестиционного проекта на 2020 год.

Напомним, 13 января президент Владимир Зеленский утвердил новый список членов совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса “Мистецький арсенал“. В него вошла и Елена Зеленская.