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Украина
28 января 20, 12:48
Елена Зеленская посетила заседание "Мистецького арсенала"
Елена Зеленская
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Жена президента Елена Зеленская приняла участи в первом заседании совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал"

27 января, в Киеве, прошло первое совещание нового состава Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса “Мистецький арсенал“. Об этом сообщили в пресс-службе организации.


Сообщается, что члены совета ознакомились с предыдущими решениями Совета развития, процессом обновления стратегии, планам на 2020 год, финансовыми вызовами и другой проблематикой комплекса.

Присутствующие приняли участие в дискуссии относительно формы управления “Мистецьким арсеналом“, рекомендовали свое видение развития учреждения. 

Председатель Совета развития, министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что намерен обсудить вопрос финансирования Арсенала с Министерством финансов. Министр также поднимет этот вопрос на ближайшем заседании правительства.


В результате заседания совет развития “Мистецького арсенала“ принял решение обратиться к правительству и к президенту с просьбой рассмотреть вопрос долговых обязательств “Мистецького арсенала“ в размере 120 млн гривен и способствовать его решению.


Также совет обратится в Министерство развития экономики с просьбой рассмотреть возможность возвращения финансирования комплекса в рамках инвестиционного проекта на 2020 год.

Напомним, 13 января президент Владимир Зеленский утвердил новый список членов совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса “Мистецький арсенал“. В него вошла и Елена Зеленская.
bigmir.net
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