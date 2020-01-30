ЕС снимет санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича

Евросоюз вскоре может снять санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил корреспондент “Радио Свобода“ Рикард Джозвяк.

“Вполне вероятно, что экс-премьер-министр Украины Азаров, сын экс-министра энергетики Ставицкого и сын экс-президента Януковича, Александр Янукович, вскоре будут сняты с санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств... Я слышал, Киев должен сделать больше“, - написал Джозвяк у себя в Twitter.





"likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds. more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020





Напомним, по запросу АРМА были арестованы почти 250 миллионов окружения Януковича.











