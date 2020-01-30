Составлен рейтинг лжецов в украинской политике

Украинских политиков проверили на правдивость высказываний и назвали главных лжецов и манипуляторов. Соответствующее исследование провела общественная организация VoxUkraine и фактчекинговий проект VoxCheck. Результаты были обнародованы во вторник, 29 января на сайте VoxUkraine.





Так, больше всего лжи и манипуляций насчитали в выступлениях представителя Оппозиционной платформы - За жизнь Вадима Рабиновича (3,45% правды), Нестора Шуфрича (11,11% правды) и Александра Качного (14,29% правды).





В то же время больше всего правдивых высказываний насчитали у спикера парламента Дмитрия Разумкова (64,71% правды), сопредседателя депутатской фракции Европейская солидарность Артура Герасимова (61,10% правды) и представителя Батькивщины Сергея Власенко (53,6% правды).





Примечательно, что двое из тройки правдивых лидеров - Власенко и Герасимов - входят во фракции партий Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, которых на манипуляции и вранье ловили значительно чаще.





Отмечается, что для этого рейтинга фактчек-проект мониторил украинских политиков с 29 августа - то есть с первого дня работы парламента нового созыва - и до конца 2019 года.





За этот период больше всего лжи и манипуляций было на тему открытия рынка земли, цен на газ и электроэнергию для населения, принятия бюджета. Часто повторялся тезис о том, что финансирование силовиков чрезмерное, а социальных потребностей - недостаточное.





Сравнивая выступления бывшего и действующего президентов, аналитики отмечают, что в утверждениях Петра Порошенко появилось больше популизма и как следствие - более преувеличений и манипуляций. Президент Зеленский (13 место в рейтинге) чаще всего говорит правду, когда речь заходит о достижениях, но, когда речь идет о более сложных темах - рыночных ценах на энергоносители, отношениях с МВФ или войне - от президента часто можно услышать неправду.





Прямая речь лидера проекта VoxCheck Максима Скубенко:





"Мы проверили более 360 часов политических ток-шоу на канале ICTV, 112, NewsOne, 1+1 и ТРК Украина. Больше всего актуальные проблемы страны комментировали представители ОПЗЖ. Манипуляторы и лжецы - вот кто формирует повестку дня зрителей украинского телевидения", - заявил лидер проекта VoxCheck Максима Скубенко.





Он назвал эту ситуацию досадной и пообещал работать над тем, чтобы "еще больше опровергать их фейки".







