Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.38
USD
24.84
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 января 20, 19:30
Составлен рейтинг лжецов в украинской политике
Верхвна Рада
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Общественники с начала работы новой Рады отслеживали и проверяли высказывания политиков на соотношение правды, лжи, манипуляций и преувеличений
Украинских политиков проверили на правдивость высказываний и назвали главных лжецов и манипуляторов. Соответствующее исследование провела общественная организация VoxUkraine и фактчекинговий проект VoxCheck. Результаты были обнародованы во вторник, 29 января на сайте VoxUkraine.

Так, больше всего лжи и манипуляций насчитали в выступлениях представителя Оппозиционной платформы - За жизнь Вадима Рабиновича (3,45% правды), Нестора Шуфрича (11,11% правды) и Александра Качного (14,29% правды).

В то же время больше всего правдивых высказываний насчитали у спикера парламента Дмитрия Разумкова (64,71% правды), сопредседателя депутатской фракции Европейская солидарность Артура Герасимова (61,10% правды) и представителя Батькивщины Сергея Власенко (53,6% правды).

Примечательно, что двое из тройки правдивых лидеров - Власенко и Герасимов - входят во фракции партий Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, которых на манипуляции и вранье ловили значительно чаще.

Отмечается, что для этого рейтинга фактчек-проект мониторил украинских политиков с 29 августа - то есть с первого дня работы парламента нового созыва - и до конца 2019 года.

За этот период больше всего лжи и манипуляций было на тему открытия рынка земли, цен на газ и электроэнергию для населения, принятия бюджета. Часто повторялся тезис о том, что финансирование силовиков чрезмерное, а социальных потребностей - недостаточное.

Сравнивая выступления бывшего и действующего президентов, аналитики отмечают, что в утверждениях Петра Порошенко появилось больше популизма и как следствие - более преувеличений и манипуляций. Президент Зеленский (13 место в рейтинге) чаще всего говорит правду, когда речь заходит о достижениях, но, когда речь идет о более сложных темах - рыночных ценах на энергоносители, отношениях с МВФ или войне - от президента часто можно услышать неправду.

Прямая речь лидера проекта VoxCheck Максима Скубенко:

"Мы проверили более 360 часов политических ток-шоу на канале ICTV, 112, NewsOne, 1+1 и ТРК Украина. Больше всего актуальные проблемы страны комментировали представители ОПЗЖ. Манипуляторы и лжецы - вот кто формирует повестку дня зрителей украинского телевидения", - заявил лидер проекта VoxCheck Максима Скубенко.

Он назвал эту ситуацию досадной и пообещал работать над тем, чтобы "еще больше опровергать их фейки".
Кликните по изображению для просмотра
bigmir.net
Ещё по теме:
Рейтинг причин, по которым не стоит иммигрировать в Канаду
Кошмар Путина: выборы
Министр обороны назвал приоритеты военной политики
Разумков о том, как остаться нормальным человеком в политике
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эксперты обеспокоены законопроектом о накопительных пенсиях
noimageВакарчук уйдет из политики, его заменят Сенцовым, - Мосийчук
noimageВВС ВСУ восстановят аэродром оперативного назначения в Дубно
noimageКМУ одобрил законопроект о деятельности третейских судов
noimageВерещук об изменениях Конституции по децентрализации
Лента новостей