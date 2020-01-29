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Новости
Украина
29 января 20, 09:33
Боевики задержали многодетную мать
Марина Недодаева
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Об исчезновении Марины Недодаевой стало известно 16 января, когда ее разыскивали знакомые и родственники в соцсетях

Во временно оккупированном Луганске боевики террористической организации ЛНР задержали жительницу Станично-Луганского района, мать восьмерых детей Марину Недодаеву и обвинили ее якобы в шпионаже. Об этом говорится в сообщении террористов.

Женщину обвиняют в том, что она якобы по заданию СБУ занималась сбором сведений о террористах и должна была вести среди них агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода на сторону ВСУ. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

По версии боевиков, "шпионажем" также занималась старшая дочь Недодаевой - Ирина Щетинина.

Об исчезновении Недодаевой стало известно 16 января, когда ее разыскивали знакомые и родственники в соцсетях.

26 января сообщалось, что боевики в Луганске проверяют бюджетников, пересекают ли они линию разграничения в рабочее время.
liga.net
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