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Новости
Украина
29 января 20, 09:51
В Украине ожидаются осложнения погодных условий
снег с дождем
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29-31 января в Украине ожидаются осложнения погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Сообщается, что ночью 29 января и днем ​​31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

В Киеве и области будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м с.

Осложнения погодных условий отвечает І уровню опасности, который вызывает нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог; в Карпатах возможно прекращение движения транспорта на некоторых участках дорог (II уровень опасности).
censor.net.ua
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