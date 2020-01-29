Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.33
USD
24.84
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 января 20, 10:31
Зеленский почтил память Героев Крут. ВИДЕО
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента

Церемония прошла при участии главы государстав и военнослужащих и сопровождалась Гимном Украины и выстрелами в честь Героев, погибших в бою под Крутами в 1918 году.


Напомним, в Украине 29 января ежегодно отмечается День памяти Героев Крут. Именно в этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

Читайте также: В Киеве прошло факельное шествие

Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.
censor.net.ua
Ещё по теме:
75 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков
Зеленский возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко, фото
В КМУ объяснили, какую скидку получат украинцы за отопление
В провинции Хубэй закрыли на карантин 13 городов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине ожидаются осложнения погодных условий
noimageБоевики задержали многодетную мать
noimageСоставлен рейтинг лжецов в украинской политике
noimageЕС снимет санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича
Лента новостей