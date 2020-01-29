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Новости
Украина
29 января 20, 15:33
Нардепов за прогулы оштрафовали на 3 млн грн
ВР
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Появилась свежая инфографика посещаемости нардепов.

В ноябре 2019 года народных депутатов Украины оштрафовали на более чем 3 миллиона гривен за прогулы. 

 Об этом сообщает общественная организация ЧЕСНО. 

За этот месяц, согласно распоряжению главы парламента, 78 народным депутатам прекратили возмещения расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий. Прогульщики, которые не получили средства, были во всех фракциях и депутатских группах, а также среди внефракционных. Однако, наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там 50% нардепов не получили "депутатских", - сказано в сообщении.

Кроме того, организация ЧЕСНО составила рейтинг злосных прогульщиков Верховной Рады в ноябре. Согласно данным инфографики, наибольшее количество пропущенных голосования на пленарных заседаниях в ноябре у "слуги народа" Александра Дубинского (93,3%), а также у его коллеги Алексея Жмеренецького (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%). Последний сложил мандат в связи с назначением на пост главы Харьковской ОГА. У внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева - 91,8% пропущеных заседаний, а у нардепа ОПЗЖ Юрия Солода - 91% неголосования.


Более того, еще 23 нардепа пропустили заседания комитетов ВР, в состав которых были включены.

Напомним, составлен рейтинг лжецов в украинской политике. Общественники с начала работы новой Рады отслеживали и проверяли высказывания политиков на соотношение правды, лжи, манипуляций и преувеличений.
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bigmir.net
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