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Новости
Украина
29 января 20, 18:39
Эпидпорог заболеваемости гриппом пройден — Минздрав
врач
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Превышение эпидемического порога было незначительным

Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко.

"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог, превышение достаточно незначительное — 1,4%. Но это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей", — цитирует Кошалко "РБК-Украина".

При этом она добавила, что в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях.

"Есть три региона находящихся уже на среднем эпидемическом уровне активности — это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. На сегодня у нас лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа почти на всей территории Украины. Преобладают в циркуляции вирусы гриппа типа А, H1, N1", — отметила Кошалко.

Ранее сообщалось, что во многих областях нашей страны превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и был объявлен карантин в целом ряде регионов.
Delo
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