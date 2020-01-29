Эпидпорог заболеваемости гриппом пройден — Минздрав

Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко.

"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог, превышение достаточно незначительное — 1,4%. Но это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей", — цитирует Кошалко "РБК-Украина".

При этом она добавила, что в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях.

"Есть три региона находящихся уже на среднем эпидемическом уровне активности — это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. На сегодня у нас лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа почти на всей территории Украины. Преобладают в циркуляции вирусы гриппа типа А, H1, N1", — отметила Кошалко.

Ранее сообщалось, что во многих областях нашей страны превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и был объявлен карантин в целом ряде регионов.