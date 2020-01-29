Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.34
USD
24.86
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 января 20, 18:43
С 1 апреля метрополитен Киева полностью откажется от жетонов
прощание с жетоном
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Жетоны на проезд в киевском метрополитене действуют до 31 марта 2020 года. Зелеными карточками можно будет воспользоваться еще год после этого.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевметрополитен".

"Решение о переходе на е-билет и данное распоряжение предполагают, что жетоны будут работать до 31 марта (да-да, мы знаем, что процесс выглядит вечным, поэтому вы можете не покупать жетоны уже и не ждать последнего дня). Используйте, пожалуйста, все свои запасы до 31 марта, если не планируете хранить жетоны "на долгую память". С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетами", - сказано на странице КП "Киевметрополитен" в Facebook.

При этом поездки, записанные на зеленые карты, можно будет использовать до 31 марта 2021 года, отметили в пресс-службе.

"Далее столица полностью переходит на е-билет, оператором которого определено КП "ГИОЦ". Уточнить подробную информацию о работе электронной билета можно по телефону 044 366 55 55 или на сайте https://transport.kyivcity.gov.ua/ У оператора также работает телеграмм бот и фб-страница", – добавили в "Киевметрополитене".
censor.net.ua
Ещё по теме:
В районе метро "Дарница" провалилась часть моста
В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендеров. ФОТО, ВИДЕО
Мужчина прыгнул с моста Метро в Киеве, но выжил. ФОТО
Ногами по голове. Зачем дети сбиваются в стаи и бьют людей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Олена Зеркаль отримала посаду в "Нафтогазі"
noimageУкраине не стоит питать иллюзии, что Россия покинет Донбасс
noimageСнижение платежек на тепло провели уже 143 предприятия - КМУ
noimageДело Шеремета. Следствие обязали проверить аргументы защиты
noimageНа украинских молокозаводах проведут рейд с проверками
Лента новостей