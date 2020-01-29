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Новости
Украина
29 января 20, 18:55
"ЕС" вырос а "Голос" просел: составлен свежий рейтинг партий
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Украинцы рассказали, за кого стали бы голосовать, если бы выборы в Раду состоялись завтра.
Рейтинг партии “Европейская солидарность“ вырос к 12,3%, а “Голоса“ опустился до 2,5%. Текущие рейтинги партий “Слуга народа“, ОПЗЖ и “Батькивщина“ среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу “OBOZREVATEL“.

Согласно результатам опроса, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за:

- 45,4% – “Слуга народа“. 

- 13,8% – “Оппозиционная платформа – За жизнь“. 

- 12,3% – “Европейская солидарность“. 

-8% – ВО “Батькивщина“

-  5,2% – “Сила и честь“. 

- 2,9% – “Гражданская позиция“.

- 2,9% – Радикальнуя партия Олега Ляшко.

- 2,5% – “Голос“.

- 2,2% – “Украинская стратегия Гройсмана“. 

- 1,6% – ВО “Свобода“.

- 0,9% – “Оппозиционный блок“.

- 0,6% – “Национальный корпус“.

- 0,5% – “Партия Шария“. 

- 1,1% – другие партии. 

 Отмечается, что во всех макрорегионах “Слуга народа“ является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает “Европейская солидарность“, а третье - ВО “Батькивщина“. В восточном и южном регионах второй показатель имеет “Оппозиционная платформа – За жизнь“.

В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. 

Напомним, украинцы считают, что власти провалили все реформы. Результаты соцопроса показали, что украинцы не верят в успешные реформы.
bigmir.net
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