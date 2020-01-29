"ЕС" вырос а "Голос" просел: составлен свежий рейтинг партий

Рейтинг партии “Европейская солидарность“ вырос к 12,3%, а “Голоса“ опустился до 2,5%. Текущие рейтинги партий “Слуга народа“, ОПЗЖ и “Батькивщина“ среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу “OBOZREVATEL“.





Согласно результатам опроса, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за:





- 45,4% – “Слуга народа“.





- 13,8% – “Оппозиционная платформа – За жизнь“.





- 12,3% – “Европейская солидарность“.





-8% – ВО “Батькивщина“





- 5,2% – “Сила и честь“.





- 2,9% – “Гражданская позиция“.





- 2,9% – Радикальнуя партия Олега Ляшко.





- 2,5% – “Голос“.





- 2,2% – “Украинская стратегия Гройсмана“.





- 1,6% – ВО “Свобода“.





- 0,9% – “Оппозиционный блок“.





- 0,6% – “Национальный корпус“.





- 0,5% – “Партия Шария“.





- 1,1% – другие партии.





Отмечается, что во всех макрорегионах “Слуга народа“ является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает “Европейская солидарность“, а третье - ВО “Батькивщина“. В восточном и южном регионах второй показатель имеет “Оппозиционная платформа – За жизнь“.





В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.





Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.





Напомним, украинцы считают, что власти провалили все реформы. Результаты соцопроса показали, что украинцы не верят в успешные реформы.







