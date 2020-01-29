"Угрожал убийством Зеленскому". Суд отпустил Пояркова домой

Сегодня по результатам заседания Шевченковского райсуда художника и ведущего Сергея Пояркова отпустили под личное обязательство. Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.
Статья УК, по которой подозревается Поярков, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.9 января Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой.