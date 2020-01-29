Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.34
USD
24.86
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 января 20, 19:10
"Угрожал убийством Зеленскому". Суд отпустил Пояркова домой
Сергей Поярков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По соответствующей статье УК ему грозит до пяти лет тюрьмы

Сегодня по результатам заседания Шевченковского райсуда художника и ведущего Сергея Пояркова отпустили под личное обязательство. Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV. 

Статья УК, по которой подозревается Поярков, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.

9 января Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. 
По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань". 
28 января стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому по части 1 статьи 346 УК. Его допросили в СБУ.


liga.net
Ещё по теме:
Дело Шеремета: Яну Дугарь оставили под домашним арестом
ГБР вызывает Порошенко на допрос в деле о "госизмене"
Украине передадут черные ящики и обломки самолета МАУ
Джонсон проиграл три голосования по Brexit в Палате лордов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Олена Зеркаль отримала посаду в "Нафтогазі"
noimageУкраине не стоит питать иллюзии, что Россия покинет Донбасс
noimageСнижение платежек на тепло провели уже 143 предприятия - КМУ
noimageДело Шеремета. Следствие обязали проверить аргументы защиты
noimageНа украинских молокозаводах проведут рейд с проверками
Лента новостей