"Угрожал убийством Зеленскому". Суд отпустил Пояркова домой

Сегодня по результатам заседания Шевченковского райсуда художника и ведущего Сергея Пояркова отпустили под личное обязательство. Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Статья УК, по которой подозревается Поярков, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.

По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".