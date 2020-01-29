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Новости
Украина
29 января 20, 20:12
На украинских молокозаводах проведут рейд с проверками
масло
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Основанием для проведения внеплановых проверок являются результаты лабораторных исследований образцов сливочного масла

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) проведет внеплановые проверки производителей масла — потенциальных нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях будут проведены внеплановые мероприятия государственного контроля ряда производителей сладкосливочного масла", — говорится в сообщении.

В профильном ведомстве отметили, что основанием для проведения указанных проверок являются результаты лабораторных исследований образцов сливочного масла, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло".

В рамках указанного проекта были установлены факты несоответствия производству и обращению масла у таких операторов рынка, как ООО "Николаевмолпром", ООО "Фирма Апрель", ООО "Титан" ООО "Таврия-В", ЗАО "Ивано-Франковский гормолзавод", ТМ "Наш продукт" ГП "Староконстантиновский молочный завод", ООО "Богодуховский молокозавод", ООО "Интер-Мол".

"В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения", — отметили в Госпродпотребслужбе.

Ранее Госпродпотребслужба обнародовала результаты масштабного мониторинга сладкосливочного масла. По результатам лабораторных исследований установлено, что 16 отобранных образцов масла — фальсификат (Сумы — 3 образца, Новая Одесса — 2, Черкассы — 3, Калуш — 8). Общее количество производителей, названия которых отмечалось на маркировке фальсифицированного масла — 7, из которых три производителя реализовали свою продукцию в одном регионе, еще два реализуют фальсифицированную продукцию в более, чем в одном регионе.
Delo
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