Дело Шеремета. Следствие обязали проверить аргументы защиты

Прокуроры Офиса генпрокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета, обязали следователей проверить аргументы адвокатов подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Офиса, органу досудебного расследования были предоставлены письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий.

Отмечается, что дополнительные действия должны быть направлены на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов.

Сообщается, что определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства.

У генпрокурора напомнили, что за совершение умышленного убийства Шеремета следователи Нацполиции сообщили о подозрении трем лицам.

2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.





15 января свидетель по делу Шеремета заявила в суде об алиби Дугарь.

Дугарь подозревают в том, что она проводила разведку на месте убийства Шеремета. Ее адвокат заявил, что она не причастна к убийству Шеремета, а доказательства против нее сфальсифицированы

.

20 декабря Антоненко подал иск против высшего руководства страны за то, что они "опорочили его репутацию".



