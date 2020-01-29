Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.34
USD
24.86
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 января 20, 20:18
Дело Шеремета. Следствие обязали проверить аргументы защиты
Дело Шеремета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Офисе генпрокурора говорят, что установили четкие сроки на выполнение задания

Прокуроры Офиса генпрокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета, обязали следователей проверить аргументы адвокатов подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Офиса, органу досудебного расследования были предоставлены письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий.

Отмечается, что дополнительные действия должны быть направлены на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов.

Сообщается, что определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства.

У генпрокурора напомнили, что за совершение умышленного убийства Шеремета следователи Нацполиции сообщили о подозрении трем лицам.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. 
2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

15 января свидетель по делу Шеремета заявила в суде об алиби Дугарь.
Дугарь подозревают в том, что она проводила разведку на месте убийства Шеремета. Ее адвокат заявил, что она не причастна к убийству Шеремета, а доказательства против нее сфальсифицированы
20 декабря Антоненко подал иск против высшего руководства страны за то, что они "опорочили его репутацию". 

Ранее сегодня сообщалось, что следователи по делу убийства Шеремета будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года.


liga.net
Ещё по теме:
ЕЭК ввела пошлины на оцинкованный прокат из Украины
У топ-священника РПЦ нашли пентхаус в Испании за €1 млн.
Сотрудников СБУ поймали на сбыте данных иностранцам
Украина побила исторический рекорд импорта бананов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Олена Зеркаль отримала посаду в "Нафтогазі"
noimageУкраине не стоит питать иллюзии, что Россия покинет Донбасс
noimageСнижение платежек на тепло провели уже 143 предприятия - КМУ
noimageНа украинских молокозаводах проведут рейд с проверками
noimage"Угрожал убийством Зеленскому". Суд отпустил Пояркова домой
Лента новостей