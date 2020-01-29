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Новости
Украина
29 января 20, 21:06
Олена Зеркаль отримала посаду в "Нафтогазі"
Олена Зеркаль
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Її призначили радником голови правління Компанії - Андрія Коболєва.

Екс-заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль отримала посаду в "Нафтогазі". Її призначили радником голови правління Компанії - Андрія Коболєва. Як зазначили в прес-службі НАКу, Зеркаль має 25- річний досвід роботи юристом.

У сфері її діяльності - відносини, а також підтримка компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах. Зокрема, щодо захоплених Росією активів "Нафтогазу" в анексованому Криму. Нагадаю, в МЗС Зеркаль з 2014 року опікувалася питаннями європейської інтеграції, а також представляла Україну в міжнародних судах проти Москви.
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