Екс-заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль отримала посаду в "Нафтогазі". Її призначили радником голови правління Компанії - Андрія Коболєва. Як зазначили в прес-службі НАКу, Зеркаль має 25- річний досвід роботи юристом.

У сфері її діяльності - відносини, а також підтримка компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах. Зокрема, щодо захоплених Росією активів "Нафтогазу" в анексованому Криму. Нагадаю, в МЗС Зеркаль з 2014 року опікувалася питаннями європейської інтеграції, а також представляла Україну в міжнародних судах проти Москви.