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Новости
Украина
30 января 20, 13:32
Ясько прокомментировала победу РФ в ПАСЕ
Ясько
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Глава украинской делегации уверена, что настоящая борьба с РФ в рамках этой организации только начинается.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что решения по возврату российской делегации, а также избрание вице-спикером россиянина Петра Толстого, отображают реальную ситуацию в организации.

Об этом Ясько заявила в кулуарах ПАСЕ, передает Телеграм-канал PavlovskyNews. 

Она отметила, что украинские делегаты не имеют достаточно опыта работы в ПАСЕ, но за последние 5 дней разобрались с реальной расстановкой сил. 

Сегодня мы стали свидетелями реальной ситуации, которая происходит здесь. Существуют разные мнения по возврату РФ в ПАСЕ, но мы должны сейчас с этим как-то жить и мы должны быть реалистичными. Мы видим, в результате более 90 голосов был отдан за то, чтобы полномочия российской делегации есть все таки были подтверждены. Это реальная ситуация в Совете Европы, - сказала она.

Также Ясько заявила, что украинская делегация готова плодотворно работать во благо своей страны. 

Мы будем бороться плодотворно. Мы приехали сюда. Мы новые в этой организации – большая часть членов, но сейчас за эти дни мы уже понимаем, какой расклад сил в политических силах, в комитетах. Это только начало, - сказала Ясько.

Также глава украинской делегации очертила главное достижение в ПАСЕ - одобрение украинской поправки о том, что Крым является незаконно аннексированной территорией.

К сожалению, очень мало наших поправок было одобрено. Что для нас важно - это то, что правка по Крыму фиксируется, то, что Крым был незаконно аннексирован. Мы точно знаем, что правда на нашей стороне, потому что на нашей стороне международное право, поэтому любое предложение и формулировка в резолюции очень важна. То что там есть упоминание о Крыме - это важно для Украины, - сказала депутат.

Однако даже это не помогло аннулировать полномочия российской делегации.

Напомним, украинская делегация продолжит работу в ПАСЕ. 

Несмотря на подтверждение полномочий РФ, Украина продолжит отстаивать ценности Совета Европы, заявила Елизавета Ясько.

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