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Новости
Украина
30 января 20, 18:00
Верещук об изменениях Конституции по децентрализации
Ирина Верещук
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Нардеп от фракции "Слуга народа", Ирина Верещук отметила важность децентрализации, как одной из немногих реально работающих реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом она заявила в ходе круглого стола "Децентрализация 2020. Турборежим" в Институте Горшенина.

Верещук назвала "бесспорным фактом" необходимость внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации уже в текущем году.

"Децентрализация - одна из немногих реформ, которая реально работает, и ее нужно просто доработать. Изменения в Конституцию должны быть внесены в 2020 году, это тоже кажется мне бесспорным фактом. То, какими они будут, следует обсудить и сформулировать их с учетом мнения представителей громад, мэров и Ассоциации городов. Все они имеют очень много наработок, полученных на практике и точно понимают, как сделать так, чтобы реформа начала работать и стала нужной и эффективной на местах", - сказала она.

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.
censor.net.ua
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