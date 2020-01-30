Выбираем бензопилу для дома: 5 полезных советов

Любите мастерить что-то из дерева? Регулярно облагораживаете дачный участок? А, может, строите дом и нуждаетесь в качественном инструменте? Тогда вам не обойтись без хорошей бензопилы. С ее помощью легко распилить даже твердые породы деревьев и самые толстые бревна, не прилагая особых усилий. Как выбрать практичный инструмент и не переплатить? Разберемся в этой статье.

1. Смотрим на мощность. Она влияет на способность инструмента протаскивать цепь через распил, что сказывается на скорости реза и глубине распила. Для домашнего использования достаточно бензопилы мощностью до 2,0 кВт или 2-3 лошадиные силы. Не берите слишком мощную модель: во-первых, ею сложнее управлять, в том числе из-за большого веса, во-вторых, вы существенно переплатите за ненужные вам возможности.

2. Выбираем тип и ширину шины. В бытовых бензиновых пилах обычно устанавливаются полосы 35-40 см — достаточно для обрезки и валки деревьев не толще 30-35 см в диаметре. Если вы планируете пилить толстые стволы, взгляните на модели покрупнее, с длинными шинами и повышенной мощностью. Также необходимо учесть тип шины: плоские считаются универсальными, облегченные используются на домашнем инструменте, с заменяемыми головками лидируют по практичности.

3. Изучаем характеристики цепи. Здесь все просто: чем больше шаг, тем функциональнее окажется бензопила. Соответственно, на бытовом инструменте цепи меньше, чем на профессиональном. Если вы выбираете пилу для дома, взгляните на варианты с цепью 0,325-0,35 дюйма (для сравнения, дорогие модели для профессионалов оснащаются цепями на 0,41 дюйма).

4. Уточняем время работы. Бытовые бензопилы выдерживают без перегрузок мотора до 50 рабочих часов в месяц или 40-50 минут беспрерывной работы в сутки. Если вам нужно чаще эксплуатировать инструмент, отдайте предпочтение полупрофессиональным моделям с повышенной мощностью. Ни в коем случае нельзя перегревать пилу: это может привести к внезапному отказу двигателя.

5. Обращаем внимание на полезные функции. Современные инструменты оснащаются специальными системами и технологиями для облегчения рабочего процесса. Так, антивибрационная система снижает нагрузку на запястье, система быстрого старта помогает запустить бензопилу с минимальными усилиями, а тормоз цепи защищает от обратного удара.

Запомните основное правило: чем чаще и дольше вам придется эксплуатировать бензиновую пилу, тем выше должны быть ее технические характеристики (от мощности до диаметра цепи). Выбирайте инструмент проверенных производителей — так вы значительно сэкономите на ремонте, а также сбережете время и усилия. Наконец, не забудьте прочитать отзывы перед покупкой: они помогут составить реальную картину и определиться с выбором пилы своей мечты.