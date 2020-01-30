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Новости
Украина
30 января 20, 18:15
КМУ одобрил законопроект о деятельности третейских судов
Денис Малюська
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Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект относительно совершенствования порядка образования и деятельности третейских судов.

Об этом инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы планируем создать эффективную систему третейских судов, что должно значительно разгрузить судебную систему, поскольку будет восстановлено доверие общества к третейскому разбирательству. Важно, что в законопроект включены предохранители, которые не позволят третейским судам способствовать или быть привлеченным к рейдерским действиям", - заявил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, проект Закона совершенствует порядок образования и деятельности третейских судов через усиление требований к организациям, при которых могут действовать постоянно действующие третейские суды, и расширяет полномочия органов третейского самоуправления в целях эффективного осуществления третейского разбирательства.

Министр обратил внимание, что согласно представленному законопроекту деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган государственной регистрации в установленный срок, будет прекращена в судебном порядке.
censor.net.ua
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