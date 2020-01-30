ВВС ВСУ восстановят аэродром оперативного назначения в Дубно

"Именно сюда перебазируется авиакомендатура из города Луцк, где теперь расположена Севастопольская бригада тактической авиации, и потребности в авиационной комендатуре там нет. Зато в Дубно Воздушные силы получат еще один действующий аэродром оперативного назначения, куда смогут садиться самолеты и вертолеты военной авиации", - сообщается на странице Командования ВС ВСУ в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

По словам специалистов логистики Командования Воздушных сил, необходимо провести немало ремонтно-восстановительных работ. Речь идет о взлетно-посадочной полосе, стоянке, зданиях обеспечения, коммуникациях.

"Ранее в Дубно базировался полк бомбардировщиков Су-24, который был расформирован еще два десятилетия назад. И только благодаря присутствию военных на фондах бывшей авиационной части удалось сохранить инфраструктуру аэродрома. Но время и природа делает свое и без финансовых вливаний, конечно, никак", - отмечают в Командовании.

Во время рабочего визита в Ровенскую область командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов и его первый заместитель генерал-лейтенант Аркадий Вашутин осмотрели материальную базу будущей авиационной комендатуры и встретились с представителями местной власти, которая обещает помочь военным авиаторам на новом месте.

"Мэр Дубно Василий Антонюк предложил командующему Воздушных сил некоторые варианты помещений для военных в черте города. Господин Антонюк заверил, что громада будет только способствовать в создании всех условий для комфортной жизни военнослужащих. Речь идет о строительстве детского сада, бассейна, а также о выделении полтора гектара земли для строительства жилья военным. Кроме того, на уровне городского совета уже работает программа по шефской помощи воинским частям", - рассказали в Командовании ВС ВСУ.