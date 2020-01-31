Вакарчук уйдет из политики, его заменят Сенцовым, - Мосийчук

Народный депутат Украины, лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук думает об уходе из политики в пользу музыкального творчества.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук.

Ведущий поинтересовался, есть ли у Мосийчука какой-нибудь эксклюзив касательно Вакарчука. На это экс-нардеп ответил, что очень странным выдается то, что Вакарчук не поехал в Давос и мало общается с журналистами.

"Сейчас появилась информация, что Вакарчук рассматривает вопрос о сложении депутатского мандата и возвращения к музыкальному творчеству. Почему это рассматривается? Есть несколько факторов. Во-первых, вчерашнее опроса центра Разумкова показало полный провал партии "Голос", - сказал Мосийчук.

Экс-нардеп уверен, что провал партии “Голос” напрямую относится к деятельности самого лидера политсилы, а по совместительству музыканта Святослава Вакарчука.

"Второе, ни для кого не секрет, что главный спонсор проекта "Голос" олигарх Виктор Пинчук сейчас рассматривает другую кандидатуру, которая могла заменить Вакарчука во главе такого патриотического проекта. Это, к сожалению, Олег Сенцов. Это политзаключенный Кремля, это человек, находившийся в российских застенках, и сейчас которую люди Пинчука возят на смотрины в Давос, по разным "соросятнях", США. Мне очень грустно, что используют человека, который определенное время для многих украинцев был символом борьбы и сопротивления российской оккупации Крыма, - сказал Мосийчук.