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Новости
Украина
30 января 20, 19:30
Эксперты обеспокоены законопроектом о накопительных пенсиях
пенсии
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На новом законопроекте смогут зарабатывать коррупционеры, считает эксперт.

Накопительная пенсионная система не сможет гарантировать сохранение средств. Такое опасение по поводу нового законопроекта высказал экс-заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун, пишет Апостроф.

“Гарантии государства [заключаются в том, что] оно формулирует условия, устанавливает правила и обеспечивает соблюдение этих правил - в этом я вижу гарантии государства. А так - лучше бы вообще ничего не принимать по накопительной системе, чем принимать такое. К тому же, если будут проблемы с бюджетом, государство может наложить лапу на эти сбережения, как это произошло в России“, - говорит Колбун.

В то же время, эксперт отметил, что сама идея откладывать деньги на старость — хорошая, не страивает Колбуна конкретный законопроект. Эксперт считает, что на новом законопроекте смогут зарабатывать коррупционеры.

Напомним, ранее стало известно, что государство обяжет украинцев откладывать деньги на будущую пенсию.
bigmir.net
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