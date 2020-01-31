Чиновники пытались завладеть землями на миллиард – СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда оценочной стоимостью почти 1 млрд гривен, которые находятся в элитном районе под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 30 января.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководство районного отделения госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара", – говорится в сообщении.





Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения "оз. Конча" и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения.





Печерским районным судом в городе Киеве наложены аресты на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 млн гривен, что не дало злоумышленникам осуществить их перепродажу. Сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность.





Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).





Ранее под Киевом чиновники незаконно раздали 18 гектаров земли. Она находится в зоне прохождения Большой кольцевой дороги. Теперь прокуратура просит суд отменить эти решения.



