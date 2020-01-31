МИД РФ сравнил Зеленского с неонацистом

Российское руководство продолжает высказывать недовольство заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что к началу Второй мировой войны и Холокосту привел “сговор тоталитарных режимов“. В четверг, 30 января, на эту тему высказалась официальный спикер российского МИДа Мария Захарова. При этом она использовала сравнительные коннотации, в которых фигурировало слово “неонацист“.





Так, в ходе брифинга Мария Захарова сначала процитировала слова Зеленского, сказанные им в Польше, куда он прибыл на церемонию почтения памяти жертв Холокоста. После цитаты Захарова заявила буквально следующее:





"Это говорит не человек заведомо стоящий и объявляющий о себе как о неонацисте. Это говорит президент государства, стремящегося к достижению новых демократических высот.





Этим представитель российского МИДа не ограничилась и заявила о том, что подобные высказывания первых лиц государства о советском прошлом якобы создают проблемы для Украины как внутри, так и на международной арене.

"И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране? В последние годы – после переворота на Майдане – усиление неонацизма на Украине стало очевидной проблемой для всего международного сообщества, - заявила она.

В заключение Захарова добавила, что подобные заявления являются “откровенным предательством истории своего же народа“.









Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского кощунством. В похожем ключе высказывались и представители российского парламента.

