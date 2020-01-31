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Новости
Украина
31 января 20, 11:06
Визит Помпео в Украину: названа главная цель
Помпео
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В Украину с двухдневным визитом прилетел государственный секретарь США Майк Помпео

В четверг, 30 января, в Украину с двухдневным визитом прилетел государственный секретарь США Майк Помпео. Он обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США. Об этом Помпео написал в Twitter.

"Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - написал госсекретарь США.

Напомним, в Украине с двухдневным визитом прибыл государственный секретарь США Майк Помпео. Так, он намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.

Государственный секретарь США Майк Помпео также встретится с тремя украинскими чиновниками. Кроме того, мы писали о том, что помощник президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что в Украине не просили о встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
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