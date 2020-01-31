Пристайко встретился с Помпео: что обсуждали - фото

Сегодня, 31 января, состоялась встреча министра иностранных дел Вадима Пристайко с госсекретарем США Майклом Помпео, который находится с официальным визитом в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Главное внимание было уделено скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинского-американского стратегического партнерства.

Пристайко выразил благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине.

Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-техническую, энергетическую и другие отрасли.





Майкл Помпео и Вадим Пристайко (фото - twitter.com/KaterynaZelenko)

Помпео заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в вопросе прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме.





Американская сторона обратила внимание на необходимости сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине.

Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам практического сотрудничества.



