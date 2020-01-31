Суд возобновил закрытое дело против Кернеса

Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана.

Об этом заявил председательствующий судья Владимир Костенко, сообщает РБК-Украина.

Известно, что дело против Кернеса было закрыто Киевским районным судом Полтавы 10 августа 2018 года из-за того, что прокуроры не являлись на процесс и не выступили в дебатах. Тем не менее, Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение и открыла дело против судьи, который вынес решение.

"31 января 2020 года Апелляционный суд эту жалобу прокуратуры удовлетворил. Он отменил решение о закрытии дела и постановил рассмотреть его сначала в суде первой инстанции", — говорится в сообщении.

Напомним, дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года.

В 2018 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Кернес обращался к народным депутатам за помощью в закрытии уголовного производства.