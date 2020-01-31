Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.66
USD
25.04
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 января 20, 17:05
Суд возобновил закрытое дело против Кернеса
Геннадий Кернес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дело против мэра Харькова направили на рассмотрение в суд первой инстанции

Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана.

Об этом заявил председательствующий судья Владимир Костенко, сообщает РБК-Украина.

Известно, что дело против Кернеса было закрыто Киевским районным судом Полтавы 10 августа 2018 года из-за того, что прокуроры не являлись на процесс и не выступили в дебатах. Тем не менее, Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение и открыла дело против судьи, который вынес решение.

"31 января 2020 года Апелляционный суд эту жалобу прокуратуры удовлетворил. Он отменил решение о закрытии дела и постановил рассмотреть его сначала в суде первой инстанции", — говорится в сообщении.

Напомним, дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года.

В 2018 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Кернес обращался к народным депутатам за помощью в закрытии уголовного производства.
Delo
Ещё по теме:
На Харьковском коксовом заводе произошел рейдерский захват
В Харькове зверски расстреляли мужчину
В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя гранатой: фото
Экс-нардеп Святаш объявлен в розыск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве выявлена сеть борделей в массажных салонах. ВИДЕО
noimageДелегации ряда стран выступили против "прощения" РФ в ПАСЕ
noimageДеятельность партии Слуги народа хотят запретить через суд
noimageУкраинское поколение Z: куда они пойдут работать?
noimageМы подготовили законопроект "Об СБУ" - Баканов
Лента новостей