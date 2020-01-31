Украинское поколение Z: куда они пойдут работать?

Сегодня мы видим будущее Украины с позиций рисков потери человеческого капитала. Все чаще молодые люди, студенты и выпускники, уезжают из страны. Если не принять экстренных мер и не сделать ничего для предотвращения оттока молодежи, уже через несколько лет картина будет грустной как для работодателя, так и для учебных заведений.

Почему так называемые "зетки" уезжают? Об этом и о концепции проекта и ближайших планах мы поговорили с социально- и бизнес-ориентированными мамами, управляющим партнером UMG Наталией Бухаловой и основательницей проекта Business2Students Натальей Дмитренко.

Как возникла идея вашей коллаборации?

НД: Многие социальные проекты, работающие в сфере образования, ограничивают свою инициативу именно образовательной функцией. Например, проект Business2Students также базируется на том, чтобы учить студентов. Но учить их практическим навыкам и тому, что может им пригодиться в жизни, возможно, не отражено в программе. Мы за эти годы провели также много мотивационных встреч со студентами, на которых спикеры проекта и учили, и вдохновляли: рассказывали о том, как получить работу в компании — мечте, как составить резюме, как общаться в социальных сетях и многое другое. При этом, давно известно, что для организации эффективного образовательного процесса нужно, как минимум, пять составляющих: интересный контент, интерес аудитории, отличный спикер, актуальная тема и, наконец, сама аудитория.

Пару лет назад я с удивлением обнаружила, что очень многие молодые люди стали интересоваться возможностью трудоустройства за пределами Украины. Аудитория не стесняясь стала смотреть в сторону европейских вузов. Это насторожило. Согласитесь, сегодня у каждого из нас есть знакомые, чьи дети уже уехали учиться или работать заграницу, или только собираются. Мы с Ukrainian Marketing Group решили изучить эту проблему и поделиться со всеми, возможно, и с Министерством образования. Надеюсь, в ходе образования сможем обнаружить стимулы, по которым молодежь захочет остаться в Украине.

Какие задачи решает исследование? На какие вопросы отвечает?

НБ: Для работодателя будет полезной информация о том, какие компании наиболее интересны и на что работодателю нужно обратить внимание, чтобы заинтересовать молодые кадры. Мы выявим глубинный портрет целевой аудитории, ее потребности и, конечно же, точки боли. Тем самым мы дадим работодателям четкое и конкретное руководство к действию по работе с поколением Z.



НД: Учебные заведения и даже, надеемся, люди в Министерствах и ведомствах получат шапргалки о том, что нужно изменить с точки зрения пропаганды и реформации учебного процесса, чтобы абитуриенты Украины хотели учиться в украинских университетах, институтах и колледжах, а не ехать в Польшу и Чехию. Поколение Z по-прежнему остается загадочным для учебных заведений. Там часто работают преподаватели, которые не учитывают особенности поколений.

Основательница проекта Business2Students Наталья Дмитренко.

Теория поколений все еще актуальна и Z поколение действительно другое. Ранее уже изучали их феномен? Проводили ли уже исследования, связанные с изучением особенностей миллениалов?

НБ: Да, и я расскажу, как все это началось. Несколько лет назад мне позвонила подруга, мама 13-ти летнего сына. Ребенок отдыхал в лагере и там устроили вечер откровений — кем я хочу стать. Мальчик оказался единственным среди всех детей, который четко сказал — буду врачом, правда сейчас выбираю быть пластическим хирургом или стоматологом. Остальные подростки либо не определились с выбором, либо называли что-то вроде менеджера, управляющего, руководителя и так далее. И моей подруге объявили благодарность за воспитание ребенка!

Тогда это настолько меня впечатлило, неужели за нормальность объявляют благодарность? В общем, мы в UMG решили разобраться и провели исследование тинейджеров. Да, до теории поколений было такое слово, означающее всех в возрасте с 13 до 20 (thirteen-nineteen). Это было в 2013 году. А потом и в Украину пришла теория поколений и мы решили изучить уже непосредственно представителей поколения Z. В 2018 году мы провели качественно-количественное исследование и понимаем кто они — Zверьки неиZвестной породы: украинское поколение Z. Сейчас мы проведем исследование совместно с Business2Students.

В чем особенность этого исследования?

НД: Особенность в том, что оно пройдет по нескольким городам Украины и затронет студентов как высших учебных заведений, так и средних. Мы хотим получить срез по различным специальностям и регионам, хотим понять, как мыслит молодежь в контексте трудоустройства, и дополнительно рассказать украинским компаниям, какими они должны быть, как привлекать молодые кадры и какие ценности пропагандировать. Я очень хорошо понимаю, что нынешние выпускники и студенты очень сильно отличаются от нашего поколения в подходах выбора компании работодателя. Во-первых, понимаю это как мама, во-вторых, как человек, который получил десятки резюме студентов и столько же собеседовал, рекомендуя на работу в ту или иную компанию.

НБ: Чтобы изучить какую-либо целевую аудиторию, необходимо быть к ним как можно ближе, погрузиться в их лайфстайл, проводить с ними время. Для этого проводятся разнообразные этнографические исследования. Например, мы ходили с ними на учебу, смотрели ими рекомендуемые фильмы, слушали их музыку. А еще просили наших Z-респондентов присоединить нас в их чаты в мессенджерах и социальных сетях. Оказалось очень любопытно, но еще более любопытно другое — когда наш проект завершился, нас удалили из чатов с такими словами: "Простите, но вы для нас слишком старые." Кто сказал, что исследования это скучно?

Управляющий партнер UMG Наталия Бухалова.

Есть расхожее мнение, что социология и реальность — это разные понятия. На ваш взгляд, почему социологии можно и нужно доверять?

НБ: Есть такая штука — потребность в информации. Информирован — значит "вооружен и очень опасен". Значит готов к следующим шагам, к работе на опережение конкурентов, ты на пути к новым вершинам. Как же доставать такую информацию? Один из источников — естественно, исследования. Можно много говорить о недостатках, но мир исследований не стоит на месте. И сейчас основное направление развития отрасли — получать больше, чем слова потребителей. Поэтому все большие обороты набирают нейромаркетинговые исследования. Уже сегодня мы в Украине делаем не только eye-tracking исследования (отслеживание взгляда — Delo.ua), но и считывание эмоций и имплицитные тесты. Но это уже отдельная история. Компании Ukrainian Marketing Group более 25 лет. Фактически, мы были одними из создателей рынка маркетинговых исследований в Украине в далеком 1994 году. Школа социологии Украины всегда была достаточно сильной, а вот маркетингом мы занялись одними из первых. Так что, можно смело называть нас пионерами отрасли.

И возвращаясь к вопросу — да, безусловно, маркетинговым исследованиям доверять можно. Главное — понимать, с кем именно ты их делаешь. Мы ведь не покупаем Абибас вместо Адидаса, верно? Доверяйте брендам.

НД: Пару лет назад мы впервые обратились к теме опроса, когда поинтересовались у студентов — участников проекта Business2Students, на какую тему они бы хотели мастер-классы. По опросу победили с большим отрывом такие темы "Экономика и финансы" и "PR и коммуникации". Именно на них мы и фокусировались при составлении программ сезона и приглашения спикеров. Мне кажется, надо спрашивать и общаться. В повседневной жизни мы с вами проводим социологическое исследование каждый раз, когда хотим определиться с каким-то решением. А в данном случае мы хотим определиться с такой масштабной и многоуровневой задачей как миграция молодежи за пределы Украины.

Истину можно узнать исключительно поняв, что хочет клиент. Наш клиент в этом проекте — это именно студент, молодой человек, получающий образование, или уже получивший. Мы хотим понять, что он хочет и по итогу поделиться этими знаниями со всей Украиной.

Где будете представлять результаты исследования и когда?

НД: Весной этого года. Мы его презентуем для широкой аудитории в СМИ и конечно для более узкой — на закрытой встрече в одной из бизнес комьюнити и на профессиональной конференции HR Days, которая пройдет этим летом.

НБ: И, конечно, мы будем время от времени писать об этом проекте в фейсбуке. Первая фокус группа состоится уже через неделю, в которой примут участие студенты Киевского национального торгово-экономического университета.