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Новости
Украина
31 января 20, 21:49
Пленки Гончарука монтировали у "журналиста-расследователя"
Владимир Зеленский
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Источники ZN.UA сообщают, что Зеленский уже знает, кто мог писать премьера

Опубликованный на YouTube ролик с аудиозаписью разговора премьер-министра Алексея Гончарука и других представителей власти монтировался на компьютере "журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов". Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и МВД.

По их словам, уже на утро после появления видео президент Владимир Зеленский получил оперативную справку от СБУ о том, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день Зеленский получил аналогичный документ от МВД.

Источники в обоих ведомствах говорят, что окончательные выводы еще не сделаны, но в одном они совпали: и в СБУ, и в МВД считают, что ролик монтировался на компьютере "журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов".

При этом они отметили, что данную информацию не обнародуют, поскольку опасаются непредсказуемых последствий для внутренней ситуации в Слуге народа и в окружении самого Зеленского.

Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.

17 января Зеленский дал указание в течение двух недель найти причастных к осуществлению записи.
liga.net
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