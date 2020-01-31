В Украине заподозрили коронавирус из Китая

Во Львове двоих мужчин, которые вернулись из Китая, изолировали в инфекционную клинику, чтобы проверить вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Они пожаловались на проявление респираторных симптомов, заявил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, сообщает УНН.

По его словам, сейчас состояние обоих пациентов удовлетворительное, у них легкие катаральные симптомы.

"Оба львовянина находятся в специальном боксе в инфекционной больнице. У них отобрали необходимые анализы", — добавил Васько.

Указано, что соответствующие результаты анализов будут готовы только на следующей неделе. Поэтому пока пациенты будут находиться в "изоляции".

Мужчинам также провели экспресс-тесты на грипп, они оказались отрицательными.

По информации ЛОГА, всех жителей Львовской области, которые будут возвращаться из Китая и жаловаться на симптомы респираторных заболеваний, тоже будут госпитализировать во Львовскую областную инфекционную больницу — в специальные боксы, к которым ведут отдельные входы и где есть соответствующая вытяжка. При этом доступ к ним имеет только ограниченный круг лиц.

Напомним, по официальным данным, по состоянию на утро 31 января число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 9816 человек. Жертвами новой болезни стали 213 человек — в основном жители китайской провинции Хубэй.

Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.

Также сообщалось, что в ближайшее время в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики китайского коронавируса. Сейчас для установления диагноза украинским специалистам нужно около 5 суток.