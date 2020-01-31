Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.66
USD
25.04
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 января 20, 22:08
В Украине заподозрили коронавирус из Китая
больница
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Два львовянина находятся в специальном боксе в инфекционной больнице

Во Львове двоих мужчин, которые вернулись из Китая, изолировали в инфекционную клинику, чтобы проверить вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Они пожаловались на проявление респираторных симптомов, заявил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, сообщает УНН.

По его словам, сейчас состояние обоих пациентов удовлетворительное, у них легкие катаральные симптомы.

"Оба львовянина находятся в специальном боксе в инфекционной больнице. У них отобрали необходимые анализы", — добавил Васько.

Указано, что соответствующие результаты анализов будут готовы только на следующей неделе. Поэтому пока пациенты будут находиться в "изоляции".

Мужчинам также провели экспресс-тесты на грипп, они оказались отрицательными.

По информации ЛОГА, всех жителей Львовской области, которые будут возвращаться из Китая и жаловаться на симптомы респираторных заболеваний, тоже будут госпитализировать во Львовскую областную инфекционную больницу — в специальные боксы, к которым ведут отдельные входы и где есть соответствующая вытяжка. При этом доступ к ним имеет только ограниченный круг лиц.

Напомним, по официальным данным, по состоянию на утро 31 января число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 9816 человек. Жертвами новой болезни стали 213 человек — в основном жители китайской провинции Хубэй.

Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.

Также сообщалось, что в ближайшее время в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики китайского коронавируса. Сейчас для установления диагноза украинским специалистам нужно около 5 суток.
Delo
Ещё по теме:
Китайский вирус добрался до США: зафиксирован первый больной
В провинции Хубэй закрыли на карантин 13 городов
Новый коронавирус зафиксирован во Франции
Врачи назвали симптомы заражения коронавирусом из Китая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Военные моряки ВСУ успешно испытали корабль-разведчик: фото
noimageПленки Гончарука монтировали у "журналиста-расследователя"
noimageВ Киеве выявлена сеть борделей в массажных салонах. ВИДЕО
noimageДелегации ряда стран выступили против "прощения" РФ в ПАСЕ
noimageДеятельность партии Слуги народа хотят запретить через суд
Лента новостей