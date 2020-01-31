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Новости
Украина
31 января 20, 23:09
Военные моряки ВСУ успешно испытали корабль-разведчик: фото
корабль-разведчик
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Сейчас корабль дооборудуют на предприятии Судоверфь Украина

Сегодня, 31 января, новый корабль-разведчик Военно-морских сил Вооруженных сил Украины успешно прошел часть заводских ходовых испытаний в Одесском заливе. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины.

Отмечается, что в течение дня экипаж выполнял различные задачи и проверял качество работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.

Заместитель генерального директора по производству завода Кузня на Рыбальском Александр Вишневецкий заявил, что корабль выполнил все поставленные задачи.

Сообщается, что экипаж положительно оценил возможности корабля, недостатков в его работе не обнаружили.

Корабль спустили на воду 23 апреля 2019 года с завода Кузня на Рыбальском, сейчас его дооборудуют на предприятии Судоверфь Украина.
liga.net
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