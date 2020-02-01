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Новости
Украина
1 февраля 20, 09:36
С 1 февраля Укртелеком отказывается от таксофонов
таксофон
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Если в 2017 году ежемесячно украинцы говорили по ним около 900 тысяч минут, то в 2019-м — менее 380 тысяч минут

Компания "Укртелеком" с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Укртелекоме" отмечают, что современная связь не оставила места для таксофонов и если в 2017 году ежемесячно украинцы говорили по ним около 900 тысяч минут, то в 2019-м — менее 380 тысяч минут. В общей сложности сеть "Укртелекома" насчитывает 4,8 тысячи таксофонов, которые практически все находятся в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

"Надеемся на понимание немногих пользователей услуги и уверены, что в случае необходимости они выберут для себя современный и доступный канал коммуникации. В то же время оператор сосредоточился на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета", — говорится в сообщении компании.

Напомним, что "Укртелеком" с 1 января 2020 года прекратил новые подключения к домашней радиоточке из-за непопулярности данной услуги.

"В Украине стремительно уменьшается количество пользователей устаревшей услуги проводного вещания. Этим летом их осталось 350 тысяч. Ежемесячно от услуги отказываются более десяти тысяч абонентов. "Укртелеком" продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привело к прекращению услуги по их подключению. Поэтому с 1 января 2020 года из-за непопулярности услуги и отсутствия спроса на нее "Укртелеком" прекращает новые подключения к домашней радиоточке. Существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях", — сказано в сообщении.

Статистика свидетельствует, что отказ от проводного радио — это глобальная тенденция. В течение последних лет проводное радиовещание уверенно вытесняется новыми прогрессивными цифровыми средствами передачи информации, такими как социальные сети, IP-радио, бесплатное эфирное радио и другие. Сегодня услуга проводного радио из-за своей устарелости невыгодна и неудобна.
Delo
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