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Новости
Украина
1 февраля 20, 09:49
В Украине закодируют свой сигнал еще 10 телеканалов
спутник антенна
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Речь идет о развлекательных телеканалах, которые не входят в крупнейшие медиагруппы

Десять украинских телеканалов, которые не входят в крупнейшие медиагруппы, в ближайшее время могут закодировать свой спутниковый сигнал. Об этом "Телекритике" сообщили представители этих телеканалов.

В их числе такие телеканалы: MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-Кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха".

В частности, с 1 марта 2020 года закодирует свой спутниковый сигнал музыкальный телеканал MusicBox.

На спортивном телеканале Xsport решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, вещатель сообщит со временем.

Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов уведомил, что группа ведет "определенную работу" в вопросе кодирования "Кус-Куса", "36.6", "Дачи" и "Эпохи".

Телеканалы группы "Континент ТВ" ("Трофей", "Терра", "Наука" и "Фауна"), по словам генерального продюсера группы Андрея Медведя, будут закодированы в ближайшее время.

Напомним, 28 января 2020 года четыре ведущие телегруппы — StarLightMedia, 1+1 media, "Медиа Группа Украина" и InterMediaGroup закодировали спутниковый сигнал своих 22 развлекательных телеканалов.


Delo
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