Украина готова открыть КПВВ "Золотое"

Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта "Золотое", сообщила в Facebook пресс-секретарь главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Открытие КПВВ "Золотое" предусмотрено договоренностями лидеров стран нормандской четверки, достигнутыми в Париже. Ожидается, что его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области.



