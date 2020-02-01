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Новости
Украина
1 февраля 20, 11:17
Украина готова открыть КПВВ "Золотое"
КПВВ
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Открытие контрольно-пропускного пункта предусмотрено договоренностями в нормандском формате

Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта "Золотое", сообщила в Facebook пресс-секретарь главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Открытие КПВВ "Золотое" предусмотрено договоренностями лидеров стран нормандской четверки, достигнутыми в Париже. Ожидается, что его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области.

26 ноября 2019 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ официально подтвердила завершение процесса зеркального разведения сил и средств на участке возле Золотого Луганской области.

9 декабря в Париже прошла встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России. Были достигнуты договоренности об обмене пленными и новых точках разведения войск.
liga.net
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