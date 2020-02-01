В Украине появится своя система теста на коронавирус

Украина разработает собственную систему теста на смертельный коронавирус.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая вышла в пятницу, 31 января.



По словам Данилова, в стране разрабатывают свою систему обнаружения коронавируса у пациентов. Китайская сторона уже передала странам необходимые данные для того, чтобы все желающие могли заниматься разработкой собственных систем.

"Наша собственная система будет в ближайшее время, - сказал Данилов.

Он заверил, что в случае опасности власти смогут отреагировать мгновенно.

Напомним, в Испании подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Вирус выявлен у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в клинике острова Гомера.

