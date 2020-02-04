Украина готовит большой список на обмен людьми, - Зеленский

Украина готовит "очень большой список" на обмен людьми, который будет проходить в два этапа. Об этом сегодня на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, в формате Трехсторонней группы продолжается обсуждение обмена людей, которые находятся за решеткой или в подвалах на временно оккупированных территориях. "Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список, и он будет согласовываться в Минске", - сказал Зеленский.

В ближайшее время, по словам главы государства, будут определены даты по первой части украинских пленных. "Почему первой - потому что там очень много людей. Второй трек - это разговор с российской стороной по поводу обмена пленных, которые находятся в Крыму или на территории РФ", - сказал президент.

Зеленский отметил, что большинство людей, которые находятся в РФ и о которых идет обсуждение с российской стороной это - крымские татары.



