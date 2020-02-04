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Новости
Украина
3 февраля 20, 21:04
Военные Турции помогут Украине на морской границе
Зеленский и Эрдоган
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Стороны договорились усилить безопасность в акватории Черного моря. Турция также выделит для нужд Вооруженных сил Украины $36 млн.

Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое поможет Украине повысить уровень безопасности на морском южной границе в акватории Черного моря. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, сотрудничество Украины и Турции будет расширяться по следующим направлениям: совместное производство высокоточных противотанковых средств; ремонт и эксплуатация вертолетов; поставка авиационных двигателей; сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам; транспортная авиация и тренажерные комплексы.

"Тесное сотрудничество с турецкими партнерами поможет нам повысить уровень безопасности на нашей морской южной границе - в акватории Черного моря. Вместе с тем, улучшение возможностей противовоздушной обороны в рамках совместного участия в программах НАТО", - написал министр.

Для реализации этого соглашения уже запланированы визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Украину и визит делегации Минобороны Украины в Турцию.

Офис президента сообщает, что в Киеве "принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров".

Его подписали министры обороны двух стран. Также подписан протокол между правительствами Украины и Турции о финансовой помощи. 

"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", - сказано в сообщении. 

Ранее сообщалось, Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках Ан-178,  а также Украина и Турция обсудили поставки газа.  
bigmir.net
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