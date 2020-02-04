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Новости
Украина
3 февраля 20, 21:38
Укрзализныця вводит услугу доставки чемодана до вокзала
доставка
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Ручная кладь принимается весом до 36 кг включительно, стоимость услуги от 200 до 350 гривен.

С 3 февраля Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади. Как говорится в сообщении пресс-службы УЗ, услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах.

"Механизм предоставления услуги будут отрабатывать на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах №79/80 Днепр - Киев - Днепр, №92/91 Львов - Киев - Львов, №63/64 Харьков - Киев - Харьков.

В частности, пассажирам предложат два вида доставки. Первый - от вокзала до вокзала, его стоимость составит 200 грн. Второй предполагает адресную доставку - от двери до двери. При такой доставке курьер заберет кладь и доставит ее по конечному адресу. Стоимость услуги составит 350 грн.

Как уточняют в УЗ, к перевозке принимается ручная кладь весом до 36 кг включительно.

“Особенно полезной услуга будет для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью“, - отметил член правления Укрзализныци Марчин Целеевский.
bigmir.net
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