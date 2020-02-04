Укрзализныця вводит услугу доставки чемодана до вокзала

С 3 февраля Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади. Как говорится в сообщении пресс-службы УЗ, услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах.

"Механизм предоставления услуги будут отрабатывать на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах №79/80 Днепр - Киев - Днепр, №92/91 Львов - Киев - Львов, №63/64 Харьков - Киев - Харьков.





В частности, пассажирам предложат два вида доставки. Первый - от вокзала до вокзала, его стоимость составит 200 грн. Второй предполагает адресную доставку - от двери до двери. При такой доставке курьер заберет кладь и доставит ее по конечному адресу. Стоимость услуги составит 350 грн.





Как уточняют в УЗ, к перевозке принимается ручная кладь весом до 36 кг включительно.





“Особенно полезной услуга будет для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью“, - отметил член правления Укрзализныци Марчин Целеевский.







