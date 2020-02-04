Иран ушел в отказ. Конфликт вокруг катастрофы МАУ

В Украину вернули тела украинцев, погибших в результате атаки иранских военных на самолет МАУ. Иран признал свою вину, но далее расследование застопорилось. Виновные в нападении на пассажирский лайнер так конкретно и не названы, черные ящики не расшифрованы. Теперь же и вовсе появилась информация, что Иран изначально понимал, что сбил украинский самолет ракетами, но несколько дней пытался скрыть эту информацию, рассказывая о расследовании и технических неисправностях.

Как развиваются события вокруг крушения самолета МАУ.

Сразу все знали

Украинская сторона выяснила, что Иран изначально знал, что самолет МАУ сбила ракета. Рассказал об этом лично президент Владимир Зеленский. В СМИ обнародовали запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании Асеман Эйрлайнз, который видел и пуск ракеты, и момент взрыва.

"Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. Наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно - он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит на персидском, и на английском языках, там все зафиксировано", - отметил президент.

По его мнению, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета.

“После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина", - добавил Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что изначально Иран давил на то, что могла быть техническая ошибка нашего самолета. Также он сообщил, что украинские специалисты, которые прибыли в Тегеран после катастрофы самолета, никуда не имели доступа.

"Комиссия нам сказала, что есть проблема с частями самолета. Как я уже говорил, не было кабины, сидений, а также одного крыла. И в той части самолета, где не было крыла, было понятно, что был какой-то взрыв - по цвету той стороны самолета, где не было крыла. Всю эту информацию мы сразу получили от наших экспертов", - рассказал Зеленский.