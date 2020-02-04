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Новости
Украина
4 февраля 20, 10:33
Убийство пластического хирурга в Киеве: известны детали
Андрей Сотник
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Соседи видели, как за домом убитого кто-то наблюдал.

У подъезда дома убитого вечером 2 февраля пластического хирурга Андрея Сотника некоторое время находились подозрительные мужчины.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. 

Соседи рассказали, что вечером накануне убийства возле подъезда находились неизвестные мужчины, которые вели себя подозрительно.

Я видела, что два парня туда-сюда ходили. Это был пятый час вечера, - рассказала соседка Сотника.

Ситуацию также прокомментировали коллеги убитого. Они опровергли информацию о том, что врача убили из-за неудачной операции.

В основном он выполнял реконструктивные операции. Занимался инъекциями, то есть косметическими процедурами. Был более известен среди косметологов. Это были послерубцовые деформации, какие-то там восстановления ушной раковины. То есть как травматолог он имел в этом опыт, - сообщил коллега убитого Роман Левицкий.

Напомним, в центре Киева застрелили пластического хирурга. Убитый проживал вместе со своей семьей в районе, где был застрелен. Он был родом из Донецка.

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