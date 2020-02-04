В Украине успешно испытали новый корабль-разведчик (ФОТО)

Спущенный в 2019 году на воду со стапелей завода "Кузня на Рыбальском" корабль-разведчик ВМС ВС Украины успешно осуществил ходовые испытания в Одесском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины на своей странице в Facebook.

По оценке заместителя генерального директора по производству завода "Кузня на Рыбальском" Александра Вишневецкого, "корабль выполнил поставленные задачи в соответствии с запланированной программой. Все испытательные мероприятия проведены".

Отмечается, что по итогам испытаний, недостатков в работе механизмов не обнаружено. Экипаж положительно оценил возможности корабля. Представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.

Корабль был отправлен в Одессу из столичного завода в плавучем доке. Длина его 54,8 метра, ширина 9,8 метра, водоизмещение 1 тысяча 220 тонн. Корабль-разведчик способен развивать скорость в 11,6 узла и находиться в автономном плавании 28 суток.

На предприятии "Судоверфь Украина" корабль оснастили, в частности, отечественной станцией радиотехнической разведки "Мельхиор", функционирующей в пассивном режиме радиолокации. Преимущество этой станции по сравнению с другими моделями РТР заключается в том, что она способна точно фиксировать местонахождение кораблей, летательных аппаратов или береговых объектов, оставаясь незаметной для противника.