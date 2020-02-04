Верланов о результатах борьбы с теневым рынком спирта

Государственная налоговая служба усиливает контроль за производством и оборотом ликероводочной продукции в рамках борьбы с теневым рынком спирта.

Так, в рамках мероприятий по детенизации отрасли в течение 4 квартала 2019 значительно увеличились объемы реализации спирта на внутреннем рынке. Если в октябре прошлого года этот показатель составлял лишь 70,5% к соответствующему периоду 2018 года, в ноябре - уже 98,5%, то в декабре - до 117,9%.



Об этом сообщает ГНС Украины, передает УНН.

По информации налоговой службы, благодаря проведенным эффективным мероприятиям увеличились и поступления акцизного налога со спирта. Так, за 4 квартал 2019 поступления акцизного налога со спирта достигли 45,1 млн грн, что на 575,3 тыс грн, или на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018. Поэтому определенный Минфином индикативный показатель налоговики выполнили на 116,5%, а бюджет получил дополнительных 6,4 млн грн.



А уже по результатам января госбюджет получил 12,9 млн грн акцизного налога со спирта. Это на 6,5%, или на 788 тыс. грн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, в прошлом месяце индикативный показатель, определенный Министерством финансов, был выполнен налоговиками на 103,8%, в результате чего государство получило дополнительные 474,6 тыс. грн.



"Налоговая уже имеет конкретные результаты в борьбе с теневым рынком спирта, полученные с помощью аналитической работы и мониторинга участников. И это только начало. Будет больше, ведь эта тема очень актуальна. Это касается всех нас, ведь те, кто торгуют контрафактом, не только обворовывают бюджет, но и пренебрегают нашим с вами здоровьем", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов и призвал сообщать в правоохранительные органы о выявленных правонарушениях.



Кроме того, по словам Сергея Верланова, налоговая служба продолжает совершенствовать электронный сервис "Поиск акцизной марки", который недавно стартовал при содействии Министерства финансов.



Также продолжается работа над новым сервисом, с помощью которого непосредственно на веб-портале налоговой потребитель сможет сообщать налоговикам об отсутствии марки акцизного налога в реестре для принятия последним соответствующих мер реагирования, предусмотренных законодательством.



"Отныне с помощью нашего нового сервиса каждый украинец сможет мгновенно проверить легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, а следовательно - осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизной продукции", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов. Ознакомиться с работой сервиса можно по ссылке.



"Следующий шаг - введение электронной акцизной марки, позволит поднять контроль над оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов", - отметил Сергей Верланов, подчеркнув, что детенизация рынка подакцизных товаров - один из главных вызовов для налоговой службы.



Добавим, что по итогам 2019 налоговая в рамках борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров взыскала в бюджет 290,5 млн грн - на 92,9 грн больше, чем в 2018.

